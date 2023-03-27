Apple Watch вскоре получат встроенную камеру

Компания Apple получила достаточно интересный патент, в котором описана система камеры, которую встраивают в умные часы для реализации видеозвонков и прочих интересных функций устройства. Вероятно, в будущем эта технология будет реализована в умных часах компании, когда производитель будет готов к серьёзному апгрейду — пока что в этом банально нет необходимости. Дело в том, что Apple Watch и так продаются очень хорошо — просто безумно хорошо на самом деле. Если верить информации аналитиков, компания Apple со своими умными часами занимает 94% от всего рынка носимой электроники, что просто безумие по современным меркам, особенно если учитывать, что конкурентов у производителя просто предостаточно. И нужды делать важный апгрейд у компании просто нет.

Зачем вкладывать средства в улучшение устройства, которое и так очень хорошо продаётся? Гораздо разумнее постепенно улучшать свои Apple Watch, добавляя каждый раз небольшой набор нововведений, дабы предоставлять потенциальным покупателям необходимость для покупки нового гаджета. А когда продажи начнут падать, компания внедрит в свои умные часы систему камеры, которая позволит совершать видеозвонки без смартфона, оплачивать товары по Face ID и многое другое — в этом случае пользователь получит действительно крутую технологию, которой даже близко нет у конкурентов. Да и реализовать камеру на самом деле не так уж сложно — она не такая большая, как может показаться, и в Apple Watch места точно хватит.