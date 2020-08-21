Apple Watch завоевала половину рынка умных часов

Какое-то время назад многие говорили о том, что компания Apple продает свои часы достаточно хорошо, но у конкурентов тоже успехи имеются. Теперь у нас получилась более детальная информация относительно этого. По данным инсайдеров, компания Apple продала столько Apple Watch, что только на эту компанию приходится половина рынка умных часов в 2020 году. Это весьма серьезный показатель, ведь получается, что на десятки других производителей приходится лишь половина рынка. И это при учете того, что у яблочной компании достаточно дорогие устройства, которые отлично справляются с поставленными задачами, но они явно не входят в круг доступных гаджетов. Так что у конкурентов дела совсем плохи, если верить этой информации инсайдеров.