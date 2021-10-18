Apple анонсир AirPods третьего поколения

Apple только что представила свои AirPods третьего поколения, последний набор очень популярных беспроводных наушников. Благодаря новому дизайну, который сочетает в себе аспекты предыдущих AirPods и AirPods Pro, AirPods третьего поколения сохраняют твердый пластик, который идеально садится в уши. Форм-фактор впервые с 2016 года претерпевает значительные изменения: у новых наушников стержень стал намного короче, чем раньше. AirPods третьего поколения по цене 179 долларов будут доступны для предварительного заказа сегодня и поступят в продажу на следующей неделе.

Теперь они водонепроницаемы. Срок службы батареи увеличен до шести часов непрерывного прослушивания. С чехлом вы получите в общей сложности до 30 часов. AirPods третьего поколения имеют переработанный пользовательский драйвер и адаптивный эквалайзер, который автоматически настраивает и оптимизирует вывод звука. Apple сохранила элементы управления «датчиком силы», также новые AirPods совместимы с системой зарядки MagSafe.

Компания делает большой упор на пространственный звук и миксы музыки Dolby Atmos с новыми AirPods. Они будут поддерживать те же возможности отслеживания головы, что и AirPods Pro и AirPods Max, которые также применимы при просмотре видео. Apple заявляет, что уже многие считают лидером по качеству голосовых вызовов, что еще больше улучшило работу микрофона на последних AirPods. Они оснащены AAC-ELD, превосходным речевым кодеком, который обеспечивает качество голоса в формате Full HD, обеспечивая четкую и естественную связь для вызовов FaceTime.

Новые AirPods во многом помогают поддерживать огромную популярность своих предшественников. Прежде всего, наушники хорошо известны своей простотой использования и бесшовной интеграцией с аппаратной экосистемой Apple, включая iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV.