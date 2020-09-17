Компания Apple анонсировала Apple Watch Series 6.

Общий дизайн часов не изменился. Apple Watch Series 6 получили размеры 40 мм и 44 мм и будет совместим со всеми новыми а также существующими ремешками и браслетами Apple. Новой функции Apple Watch Series 6 является то, что они могут измерять уровень кислорода в крови. Компания Apple утверждает, что для этого используется красный и инфракрасный свет, а измерение занимает всего 15 секунд.

Apple Watch Series 6 также могут измерять уровень кислорода в крови в фоновом режиме, даже когда вы спите. Внутри Apple Watch Series 6 работает новый процессор S6 компании, который предлагает на 20% больше производительности, чем старый процессор S5, и основан на процессоре Apple A13 Bionic. Заявленное время автономной работы составляет 18 часов. Новые Apple Watch Series 6 также имеют множество новых сенсорных функций. Например, постоянно включенный высотомер, который обеспечивает беспроводное определение местоположения на небольшом расстоянии.