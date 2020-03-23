Apple анонсировала MacBook Air с улучшенной клавиатурой

Компания Apple выпустила новые и улучшенные модели MacBook Air и iPad Pro. Кроме обновленной клавиатуры технические характеристики также были изменены.

Клавиатура Butterfly, представленная в 2015 году, была предназначена для того, чтобы устройства стали еще тоньше благодаря небольшому перемещению клавиш, сохраняя при этом нажатие клавиш. Хотя пользователи отзывались положительно о прошлой клавиатуре, Apple все же представила второе и позднее третье поколение клавиатуры Butterfly Keyboard, которые не увенчались успехом.

Apple заменила клавиатуру Butterfly в своей линейке MacBook Pro, добавив к 16-дюймовой версии MacBook Pro новую клавиатуру с ножничным переключателем. Новая клавиатура имеет новый стиль ножничного переключателя.