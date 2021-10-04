Apple анонсирует MacBook Pro на базе M1X

Компания Apple в этом месяце анонсирует долгожданный и MacBook Pro новый высокопроизводительный Mac mini на базе M1X.

Сам чип будет представлен в двух вариантах, поэтому ожидается, что также появятся два варианта MacBook Pro. Обе модификации будут оснащены 10-ядерным процессором - восемь ядер будут высокопроизводительными для работы с тяжелыми задачами, а два других будут ориентированы на энергоэффективность. Разница будет в графическом процессоре - 16 или 32 ядра. Как заявляет Apple, процессор M1X - это, вероятно, просто название более профессионального чипа M1 с значительно улучшенной графической производительностью.

MacBook Pro должен обеспечивать более широкий выбор устройств ввода-вывода, включая слот для SD-карты и порт HDMI, и будет заряжаться с использованием MagSafe. Возможен и полный редизайн.