Apple берёт расходы от новых тарифов на себя

Судя по информации официальных лиц, компания Apple готова понести убытки из-за новых налогов в следующем квартале, предпочитая взять их на себя, а не перекладывать на потребителя. Об этом заявил гендиректор Тим Кук во время отчётного звонка компании, в рамках которого обсуждались потенциальные последствия тарифной политики США. Пока что введение новых пошлин отложено, но это временная мера — и Apple явно готовится к менее благоприятному сценарию. Компания уже подтвердила, что только в этом квартале потери от пошлин составят 900 миллионов долларов, и эта сумма будет погашена за счёт самой Apple, а не за счёт повышения цен на устройства. Тем не менее, Кук не исключил, что рост цен возможен в будущем. По его словам, компания активно участвует в обсуждении тарифной политики и пока не готова делать публичные заявления относительно изменения цен.

Он подчеркнул, что операционная команда Apple проделала большую работу по оптимизации цепочек поставок и будет продолжать это делать. В рамках подготовки к возможным последствиям, Apple начала переносить производство из Китая в другие страны — в частности, в Индию и Вьетнам. Несмотря на то, что эти регионы также облагаются американскими импортными пошлинами, они значительно ниже, чем китайские, что в итоге снижает производственные затраты — пусть и не до прежнего уровня. Впрочем, подобные хитрости для Apple и других компаний будут лишь временным решением, и в ближайшие годы, по мнению аналитиков, на рынке сформируется новый ценовой баланс.