Apple будет использовать Apple Maps для обучения ИИ

Компания подчёркивает, что в целях конфиденциальности все опубликованные в Look Around изображения проходят через процесс размытие лиц и номерных знаков. Для обучения ИИ будут использоваться только снимки с уже скрытыми деталями и пользователи также могут запросить размывание своих домов, но по умолчанию эта опция отключена. Пока неясно, какие именно модели будут обучаться с использованием этих данных. Однако Apple уже применяет технологии ИИ для работы Apple Intelligence, включая Image Playground, инструмент Clean Up в приложении «Фото» для удаления объектов с изображений, а также улучшенное поиск и распознавание изображений. Другое дело, что теперь для обучения искусственного интеллекта будут использоваться снимки реальных домов, людей и объектов, что может отпугнуть пользователей от использования данного картографического сервиса.