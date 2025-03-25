Apple будет использовать Apple Maps для обучения ИИ

В этом месяце компания Apple обновила раздел своего сайта, посвящённый сбору и использованию изображений для функции Look Around в Apple Maps, аналогичной Street View от Google. В описании появился новый пункт, который сообщает, что с марта 2025 года Apple будет использовать собранные изображения и данные для обучения моделей, лежащих в основе продуктов и сервисов компании, включая системы распознавания, создания и улучшения изображений. Apple собирает изображения и 3D-данные для улучшения Apple Maps с помощью автомобилей и рюкзаков с камерами, сенсорами и другим оборудованием, включая iPhone и iPad.

Компания подчёркивает, что в целях конфиденциальности все опубликованные в Look Around изображения проходят через процесс размытие лиц и номерных знаков. Для обучения ИИ будут использоваться только снимки с уже скрытыми деталями и пользователи также могут запросить размывание своих домов, но по умолчанию эта опция отключена. Пока неясно, какие именно модели будут обучаться с использованием этих данных. Однако Apple уже применяет технологии ИИ для работы Apple Intelligence, включая Image Playground, инструмент Clean Up в приложении «Фото» для удаления объектов с изображений, а также улучшенное поиск и распознавание изображений. Другое дело, что теперь для обучения искусственного интеллекта будут использоваться снимки реальных домов, людей и объектов, что может отпугнуть пользователей от использования данного картографического сервиса.
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