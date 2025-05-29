iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в начале 2025 года

Согласно последнему отчёту аналитической компании Counterpoint Research, компании Apple и Samsung снова стали лидерами по продажам смартфонов в первом квартале года (период с января по март). На их долю пришлось девять из десяти моделей в рейтинге самых продаваемых устройств — единственным другим брендом, попавшим в топ, стала Xiaomi. Это впечатляющий результат, особенно если учесть, что китайские компании в последнее время активно набирают обороты и наращивают свои продажи на локальном рынке. Примечательно, что лидером по продажам стал смартфон iPhone 16 — впервые с 2023 года первую строчку в рейтинге заняла базовая модель iPhone, а не Pro-версия. Особенно высокий спрос зафиксирован в странах Ближнего Востока, Африки и Японии, где рост продаж был максимальным.

На втором месте расположился iPhone 16 Pro Max, а на третьем — iPhone 16 Pro. Вместе две модели серии Pro обеспечили почти половину всех продаж iPhone в первом квартале. iPhone 15 занял четвёртое место, а лучшей моделью Samsung стал Galaxy A16 5G, который расположился на пятой позиции. В шестёрке лучших — Galaxy A06, за которым следует Galaxy S25 Ultra — единственный флагман Samsung в этом рейтинге. На восьмом месте находится Redmi 14C от Xiaomi — это единственный смартфон бренда в списке. Рейтинг замыкают Galaxy A55 и iPhone 16 Plus, оказавшиеся на девятой и десятой позициях соответственно. Так что положение компании Apple всё равно впечатляет, даже несмотря на отсутствие инноваций.