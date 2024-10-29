Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro

На прошлой неделе мы проводили тестирование Xiaomi 14T , сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки рассмотрим Xiaomi 14T Pro. Построен он на топовом процессоре MediaTek Dimensity 9300+, оснащен ярким AMOLED экраном с диагональю 6.67 дюймов с частотой обновления 144 Гц, аккумулятором с емкостью 5000 мАч и зарядкой 120 Вт.

Комплектация

Упаковка из белоснежного картона с минималистичным оформлением. В версии предоставленной на тестирование МТС, в комплекте будет идти зарядка 120 Вт. Помимо этого владелец получит чехол, скрепку для лотка, кабель USB и документацию.

Внешний вид

В отличие от рассмотренной ранее модели, тут боковая рамка выполнена из алюминиевого сплава. Это увеличило общую жесткость и улучшило тактильные ощущения.

Задняя спинка по ощущениям также похожа на металл. У нее матовое покрытие, в светлой версии на ней не будут видны следы пальцев. В верхнем углу расположен выступающий блок с четырьмя «конфорками» и логотипом Leica.

На правой стороне регулятор громкости и кнопка включения с шероховатым покрытием. Она хорошо определяется слепым методом.

На нижнем торце разъем USB-С, лоток на две nanoSIM, микрофон и решетка динамика. На верхнем дополнительный динамик ИК-приемник. Есть поддержка E-SIM.

Дактилоскопический сенсор расположен под экраном. Срабатывает точно и быстро, но не определяет при наличии влаги. Это не ультразвуковой сенсор. Фронтальная камера в компактном островке.

Xiaomi 14T Pro производит впечатление премиального продукта. В завершении отметим наличие защиты IP68. Представлен в нескольких расцветках.

Экран

Для вывода изображения используется Super AMOLED матрица с разрешением 6.67 дюймов. Разрешение 2712х1220 пикселей. Соотношение сторон 20:9. Частота обновления до 144 Гц. Картинка плавная, углы обзора широкие. Экран без заметной пульсации на разных уровнях яркости

Поддерживает Dolby Vision, HDR 10+. Высокие контрастность и пиковая яркость. Согласно замерам достигало 900 кд/м². Цвета передает без искажения. Доступно большое количество настроек.

Платформа

Xiaomi 14T Pro работает на базе процессора Mediatek Dimenstity 9300+. Восемь ядер выполнен по 4нм техпроцессу, графика Immortalis-G720 MC12. В зависимости от выбранной версии будет доступно 12 или 16 Гбайт памяти LPDDR5X. Внутренний накопители объемом от 256 Гбайт до 1 Тбайт.

В Antutu выбивает более 2 миллионов попугаев. Платформа выдает высокий фреймрейт в современных играх. Хорошо работает система отвода тепла.

Аккумулятор

На борту актуальный набор модулей связи с 5G, VoLTE и VoWiFi, скоростной Wi-Fi, NFC со свободной установки платежных операторов. Из полезного отметим наличие опции записи звонков.Батарейка с емкостью 5000 мАч с высокой яркостью экрана и без установленной SIM давала 13 часов беспрерывной работы. В обычном сценарии с играми, разным качеством приема, частым использованием даст к завершению рабочего дня хороший запас по емкости аккумулятора. Комплектный адаптер мощностью 120 Вт полностью его заряжает за 20 минут. Помимо этого поддерживается беспроводная зарядка с мощностью 50 Вт.

Камера

Основной модуль 50 Мп с F/1.6 и размером сенсора 1.2 мкм, длиннофокусный 50 Мп с F/2.0, широкоугольный 12 Мп F/2.2. Главный модуль с оптической стабилизаций и все с быстрой фокусировкой. Как и другие смартфоны при съемке идет объединение соседних пикселей в один для повышения детализации. В приложении доступно большое количество творческих режимов, функции AI.

Видео может снимать в разрешении 8К. 4К ведет в 60 кадрах в секунду с поддержкой электронного стабилизатора.

Фронтальная камера 32 Мп. Есть программное размытие фона.

Итоги

Xiaomi 14T Pro – достойная альтернатива флагманам на Qualcomm, предлагающая высокий уровень быстродействия, детализированную съемку, длительное время автономной работы с проводной и беспроводной зарядкой, E-SIM, высокое качество исполнения корпуса с IP68. Из минусов выделим большое количество рекламных вставок в оболочке Android.