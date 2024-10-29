Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro

На прошлой неделе мы проводили тестирование Xiaomi 14T, сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки рассмотрим Xiaomi 14T Pro. Построен он на топовом процессоре MediaTek Dimensity 9300+, оснащен ярким AMOLED экраном с диагональю 6.67 дюймов с частотой обновления 144 Гц, аккумулятором с емкостью 5000 мАч и зарядкой 120 Вт.

Xiaomi 14T Pro

Комплектация

Упаковка из белоснежного картона с минималистичным оформлением. В версии предоставленной на тестирование МТС, в комплекте будет идти зарядка 120 Вт. Помимо этого владелец получит чехол, скрепку для лотка, кабель USB и документацию.

Xiaomi 14T Pro

Внешний вид

В отличие от рассмотренной ранее модели, тут боковая рамка выполнена из алюминиевого сплава. Это увеличило общую жесткость и улучшило тактильные ощущения.

Xiaomi 14T Pro

Задняя спинка по ощущениям также похожа на металл. У нее матовое покрытие, в светлой версии на ней не будут видны следы пальцев. В верхнем углу расположен выступающий блок с четырьмя «конфорками» и логотипом Leica.

Xiaomi 14T Pro

На правой стороне регулятор громкости и кнопка включения с шероховатым покрытием. Она хорошо определяется слепым методом.

Xiaomi 14T Pro

На нижнем торце разъем USB-С, лоток на две nanoSIM, микрофон и решетка динамика. На верхнем дополнительный динамик ИК-приемник. Есть поддержка E-SIM.

Xiaomi 14T Pro

Дактилоскопический сенсор расположен под экраном. Срабатывает точно и быстро, но не определяет при наличии влаги. Это не ультразвуковой сенсор. Фронтальная камера в компактном островке.

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro производит впечатление премиального продукта. В завершении отметим наличие защиты IP68. Представлен в нескольких расцветках.

Xiaomi 14T Pro

Экран

Для вывода изображения используется Super AMOLED матрица с разрешением 6.67 дюймов. Разрешение 2712х1220 пикселей. Соотношение сторон 20:9. Частота обновления до 144 Гц. Картинка плавная, углы обзора широкие. Экран без заметной пульсации на разных уровнях яркости

Xiaomi 14T Pro

Поддерживает Dolby Vision, HDR 10+. Высокие контрастность и пиковая яркость. Согласно замерам достигало 900 кд/м². Цвета передает без искажения. Доступно большое количество настроек.

Xiaomi 14T Pro

Платформа

Xiaomi 14T Pro работает на базе процессора Mediatek Dimenstity 9300+. Восемь ядер выполнен по 4нм техпроцессу, графика Immortalis-G720 MC12. В зависимости от выбранной версии будет доступно 12 или 16 Гбайт памяти LPDDR5X. Внутренний накопители объемом от 256 Гбайт до 1 Тбайт.

Xiaomi 14T Pro

В Antutu выбивает более 2 миллионов попугаев. Платформа выдает высокий фреймрейт в современных играх. Хорошо работает система отвода тепла.

Xiaomi 14T Pro

На борту актуальный набор модулей связи с 5G, VoLTE и VoWiFi, скоростной Wi-Fi, NFC со свободной установки платежных операторов. Из полезного отметим наличие опции записи звонков.

Аккумулятор

Батарейка с емкостью 5000 мАч с высокой яркостью экрана и без установленной SIM давала 13 часов беспрерывной работы. В обычном сценарии с играми, разным качеством приема, частым использованием даст к завершению рабочего дня хороший запас по емкости аккумулятора. Комплектный адаптер мощностью 120 Вт полностью его заряжает за 20 минут. Помимо этого поддерживается беспроводная зарядка с мощностью 50 Вт.

Xiaomi 14T Pro

Камера

Основной модуль 50 Мп с F/1.6 и размером сенсора 1.2 мкм, длиннофокусный 50 Мп с F/2.0, широкоугольный 12 Мп F/2.2. Главный модуль с оптической стабилизаций и все с быстрой фокусировкой. Как и другие смартфоны при съемке идет объединение соседних пикселей в один для повышения детализации. В приложении доступно большое количество творческих режимов, функции AI.

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro

Видео может снимать в разрешении 8К. 4К ведет в 60 кадрах в секунду с поддержкой электронного стабилизатора.

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro

Фронтальная камера 32 Мп. Есть программное размытие фона.

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro

Итоги

Xiaomi 14T Pro – достойная альтернатива флагманам на Qualcomm, предлагающая высокий уровень быстродействия, детализированную съемку, длительное время автономной работы с проводной и беспроводной зарядкой, E-SIM, высокое качество исполнения корпуса с IP68. Из минусов выделим большое количество рекламных вставок в оболочке Android.
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