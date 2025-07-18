POCO F7 оценили в 40 тысяч рублей

Дистрибьютор Xiaomi и POCO в России, компания diHouse, дала старт продажам смартфона POCO F7. Новинка оценена в 40 и 45 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. При этом до 3 августа смартфон можно будет приобрести со скидкой в 3 тысячи рублей.

Напомним, что POCO F7 оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с максимальной частотой 3,21 ГГц и графикой Adreno 825, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки яркости ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, корпусом с защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, фронтальной камерой на 20 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 22-Вт обратной проводной зарядок, модулем NFC и стереодинамиками с поддержкой аудио Hi-Res.