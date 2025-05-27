iPhone 17 получит Face ID под дисплеем

Вчера известный инсайдер заявил, что iPhone 17, релиз которого ожидается в этом году, получит заметный апгрейд камеры с новой крупной матричной системой, но, как и ожидалось, модели 2025 года претерпят наименее заметные изменения в плане дизайна и отличить новое устройство от прошлогоднего будет крайне проблематично. Кроме того, пока неясно, будет ли новая камера установлена в модели iPhone 17 Air, которая должна стать наименее тонкой. Что касается линейки iPhone 18, инсайдер сообщает, что все элементы Face ID — включая проектор точек и ИК-излучатель — будут размещены под OLED-экраном, а на его поверхности останется только фронтальная камера с небольшим отверстием, как у многих Android-флагманов.

Пока неизвестно, как это скажется на точности распознавания лица, но если новая конструкция не пройдет строгие испытания Apple, компания может отказаться от неё на раннем этапе. А вот в iPhone 2027 года и фронтальная камера, и все компоненты Face ID будут полностью скрыты под экраном, обеспечивая пользователю полноценный «безрамочный» опыт использования. Уже несколько лет производители, особенно китайские, пытаются внедрить камеры под дисплеем, но технология до сих пор не получила широкого распространения из-за ухудшения качества фотографий и видео. Неясно, как именно Apple собирается решить эту проблему, хотя ранее уже ходили слухи, что компания готовила похожее решение ещё несколько лет назад. Будет интересно посмотреть на финальный результат.