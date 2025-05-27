iPhone 17 получит Face ID под дисплеем

Пока неизвестно, как это скажется на точности распознавания лица, но если новая конструкция не пройдет строгие испытания Apple, компания может отказаться от неё на раннем этапе. А вот в iPhone 2027 года и фронтальная камера, и все компоненты Face ID будут полностью скрыты под экраном, обеспечивая пользователю полноценный «безрамочный» опыт использования. Уже несколько лет производители, особенно китайские, пытаются внедрить камеры под дисплеем, но технология до сих пор не получила широкого распространения из-за ухудшения качества фотографий и видео. Неясно, как именно Apple собирается решить эту проблему, хотя ранее уже ходили слухи, что компания готовила похожее решение ещё несколько лет назад. Будет интересно посмотреть на финальный результат.