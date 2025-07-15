Складной iPhone будут продавать за 2500 долларов

Вчера Мин-Чи Куо сообщил, что массовое производство складного iPhone начнётся во второй половине 2026 года и Apple выберет OLED-панели от Samsung, отказавшись от разработки собственного решения. Также он уточнил, что южнокорейская компания Fine M-Tec, специализирующаяся на дверных механизмах и шарнирах, будет поставлять металлические пластины для будущего складного флагмана — эти элементы будут распределять напряжение при сгибании дисплея, снижая риск повреждений и уменьшая вероятность появления складки. Но за такие решения придётся дорого заплатить — по словам Куо, производство складного iPhone будет дороже из-за использования металлических пластин от Fine M-Tec, поставки которых начнутся в первом квартале 2026 года.

Одна такая пластина будет стоить от 30 до 35 долларов. Ещё 30–35 долларов потребуется на лазерное сверление, с помощью которого они будут устанавливаться в корпус устройства. Для сравнения — более простая технология протравливания стоит всего 20 долларов. Учитывая, что Apple рассчитывает произвести миллионы устройств, дополнительные расходы на сборку окажутся значительными. Ранее Куо уже заявил, что цена складного iPhone может составить от 2000 до 2500 долларов, и эти технологические нюансы — одна из причин. С другой стороны, никто особо и не надеялся, что компания Apple выпустит свой первый складной смартфон по доступной для аудитории стоимости. У бренда обычные смартфоны продаются выше рынка, что уж говорить про складной флагман.
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