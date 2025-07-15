Складной iPhone будут продавать за 2500 долларов

Одна такая пластина будет стоить от 30 до 35 долларов. Ещё 30–35 долларов потребуется на лазерное сверление, с помощью которого они будут устанавливаться в корпус устройства. Для сравнения — более простая технология протравливания стоит всего 20 долларов. Учитывая, что Apple рассчитывает произвести миллионы устройств, дополнительные расходы на сборку окажутся значительными. Ранее Куо уже заявил, что цена складного iPhone может составить от 2000 до 2500 долларов, и эти технологические нюансы — одна из причин. С другой стороны, никто особо и не надеялся, что компания Apple выпустит свой первый складной смартфон по доступной для аудитории стоимости. У бренда обычные смартфоны продаются выше рынка, что уж говорить про складной флагман.