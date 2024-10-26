Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?

Смартфоны в ценовом сегменте от 20 до 30 тысяч рублей наиболее ходовые и распространенные. Такие телефоны способны полностью удовлетворить потребности обычного пользователя, не готового переплачивать за рекорды в синтетических тестах и дополнительные технологии, при этом процессоры в этом сегменте позволяют свободно использовать приложения, играть, делать качественные снимки и наслаждаться высоким качеством выводимого на экран изображением. Сегодня рассмотрим две новинки realme 13+ 5G и Redmi Note 13 Pro.

Комплектация

В отличие от флагманских смартфонов в комплекте с которыми идет только кабель, здесь владелец получает чехол, защитную пленку на экран, зарядное устройство с быстрой зарядкой. Все то что в заметно более дорогих телефонах необходимо приобретать отдельно.

Внешний вид и эргономика

Выполнены в формате неразборного моноблока. Оба защищены от влаги и пыли. Общие габариты корпуса схожи, но realme 13+ 5G тоньше и немного легче.

Отличия есть в исполнении и особенностях конструкции задней крышки. У Redmi Note 13 Pro это пластик и он достаточно скользкий, также есть вопросы к двум выступающим объективам в углу, которые при размещении на столе будут раскачивать корпус и они же цепляются в кармане. Без чехла обойтись будет сложно.

У realme блок круглый и цельный, расположен по центру. И при размещении на спинке он только немного приподнимает корпус и эксплуатации это не мешает. Также здесь за счет наличие текстурного рисунка интереснее смотрится внешне.

Оба заряжаются через USB-C, установлены динамики с хорошим качеством звука. Набор механических элементов управления включает – кнопку включения и регулятор громкости.

На лицевую сторону с завода нанесена защитная пленка. Объектив фронтальной камеры в островке. И минимальные рамки по ширине.

Экран

Для вывода изображения используют 6.67 дюймовый экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавную картинку как в рабочих сценариях так и играх. и Redmi Note 13 Pro демонстрируют высокую контрастность и точность цветопередачи. Доступны ручные настройки с выбором режима частоты обновления экрана, с выбором между плавностью и длительностью работы, а также несколько цветовых профилей.

В realme 13+ 5G экран ярче, примерно на 200-300 нит, это OLED матрица без заметной ШИМ-модуляции. У Redmi Note 13 Pro используется AMOLED.

Платформа

Redmi построен на платформе MediaTek Helio G99 Ultra. Realme заметно быстрее, используется высокопроизводительный и энергоэффективный процессор MediaTek Dimensity 7300, основанный на техпроцессе 4нм. По сравнению с прошлым поколением D7200 производительность выросла на 20% для процессора и графических ядер и на 25% в многопоточных вычислениях. В AnTuTu смартфон набирает более 750000 баллов.

realme 13+ 5G не нагревался при продолжительном запуске ресурсоемких игр, серийной съемке видеороликов и фото. Здесь используется испарительная камера из нержавеющей стали площадью 6050 мм2, позволяющая эффективно отводить тепло от процессора во время тяжелых игровых баталий, сохраняя FPS стабильным без просадок и не теряя производительности. Это одна из лучших систем охлаждения в этом сегменте. Использование подобной системы позволяет снижать температуру на процессоре на 19 градусов, что сказывается на качестве картинки и игрового процесса в лучшую сторону. GT Mode и Geek Power Tuning приходят из GT серии в номерную серию. Оптимизация производительности системы, тонкая настройка частоты процессорных ядер и графического ядра, смена голоса для голосового чата. Впервые для номерной серии. Оптимизация производительности системы, тонкая настройка частоты процессорных ядер и графического ядра, смена голоса для голосового чата. Впервые для номерной серии. Что касается производительности в играх. realme смог добиться стабильных 90 к/с в шести популярных соревновательных играх, таких, как Free Fire, PUBG Mobile, Call of Duty, HONOR KINGS, Mobile Legend и BATTLEGROUNDS Mobile. Redmi, в свою очередь, способен показывать стабильные 60 к/с. Разница вполне критична, поэтому в купе с отличным охлаждением и GT-mode, realme подходит геймерам куда больше.

Использование актуальной платформы обеспечило и актуальный набор связи – Wi-Fi 6ax против Wi-Fi 5ac, Bluetooth 5.4 против 5.2. А также поддержку 5G, но которая пока не актуальна для большинства российских пользователей. Плюсом Redmi является наличие ИК-порта, позволяющего использовать телефон как универсальный пульт ДУ.

Аккумулятор

При равной емкости в 5000 мАч встроенного аккумулятора, более совершенный техпроцесс отразился на времени автономной работы. realme 13+ 5G при большей производительности работает на 1.5 часа больше в синтетических тестах, чем Redmi Note 13 Pro. В комплекте с realme идет зарядка мощностью 80 Вт и она является самой быстрой в сегменте, но это не сказывается на надежности. Благодаря интеллектуальному алгоритму скорость зарядки варьируется от очень высокой в начале процесса зарядки от 0% до максимального снижения при достижении зарядки аккумулятора в 80%, тем самым обеспечивая долговечность срока службы аккумулятора. Многоступенчатая технология защиты позволяет защитить смартфон от перенапряжения и/или короткого замыкания.

Камера

В качестве основного модуля realme 13+ 5G используется Sony LYT-600, модуль с разрешением 50 Мп и размером сенсора 1/1.95" с оптической стабилизацией. Сбалансированный модуль для дневной и ночной съемки, а также записи видео.

Модель поддерживает 2Х внутрисенсорный зум, который используя несколько снимков центральной частью модуля и объединяя их позволяет получать кадры без потери качества с популярным портретным эквивалентным фокусным расстоянием 52мм.

У Redmi Note 13 Pro разрешение сенсора выше, составляет 200 Мп. Но здесь разрешение не дало заметных преимуществ в качестве съемки. Меньше детализации и ограничения связанные с процессором, который ограничивает в том числе максимальное разрешение видеосъемки и скорость фокусировки.

Фронтальный модуль по 16 Мп. Снимают хорошо, а также решают задачи видеосвязи.

Итоги

realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro выбрать в начальном ценовом сегменте во второй половине 2024 года? Наш выбор за realme, этот телефон быстрее и не перегревается, работает дольше на одном заряде и восстанавливает его быстрее, поддерживает быстрое беспроводное соединение, поддерживает технологии искусственного интеллекта, да и оболочка этого телефона не перегружена рекламой. Этот тот самый телефон на каждый день, честно отрабатывающий свой ценник.