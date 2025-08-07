Qualcomm готовит к релизу процессор Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm проведёт своё ежегодное мероприятие Snapdragon Summit уже 23 сентября, и, по слухам, помимо анонса флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Gen 2, компания готовит ещё один интересный сюрприз для партнёров — Snapdragon 8 Gen 5. Этот процессор, по данным инсайдеров, будет основан на том же 3-нм техпроцессе TSMC N3P, что и топовая версия, но появится в смартфонах по гораздо более доступной цене — от всего 280 долларов. Ожидается, что новинка станет отличным решением для брендов, стремящихся сохранить высокую выручку и при этом предложить покупателям производительное и современное устройство по разумной цене. Информацией поделился известный китайский инсайдер Digital Chat Station, который ранее сообщал, что Qualcomm разрабатывает чип с кодом SM8845 — теперь он уточняет, что это и есть Snapdragon 8 Gen 5.

В отличие от Snapdragon 8s Gen 4, его преемник будет не просто «облегчённой» версией, а полноценным флагманом с кастомными ядрами Oryon, как и в топовом Snapdragon 8 Elite Gen 2. Это значит, что устройства на Snapdragon 8 Gen 5 смогут предложить высокую производительность без необходимости переплачивать за премиум-чип. По словам инсайдера, смартфоны с этим процессором будут стоить в пределах 2000–2500 юаней, то есть примерно 280–350 долларов. Это открывает дорогу к появлению флагманских функций в устройствах среднего ценового сегмента. К тому же, даже если Qualcomm решит со временем поднять цену, у пользователей останутся альтернативы в лице MediaTek Dimensity 9400+ и Dimensity 9500e.