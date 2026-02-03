Apple демонстрирует рекордные продажи iPhone

Рекордная выручка Apple в первом квартале 2026 финансового года, которая составила 143,7 миллиарда долларов, в первую очередь стала возможной благодаря продажам iPhone, на которые пришлось более 50% от этой суммы. На фоне такого роста компания укрепила своё доминирование на рынке смартфонов США в четвёртом квартале 2025 года, а запуск iPhone 17 не оставил конкурентам, включая Samsung, реальных шансов перехватить инициативу и нарушить успех Apple в этом регионе. По данным Counterpoint Research, одной из ключевых причин лидерства Apple стали усиленные промоактивности со стороны крупнейших операторов связи — AT&T, T-Mobile и Verizon. У AT&T доля продаж устройств Apple достигла рекордных 89%, а iPhone 17 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном у всех трёх операторов.

Рыночная доля Apple в четвёртом квартале 2025 года выросла сразу на 4 процентных пункта и достигла 69%, тогда как доля Samsung за тот же период сократилась до 12%. Впрочем, линейка Galaxy S26 уже не за горами, и корейская компания может попытаться отыграть часть утраченного рынка в США. Как и в прошлые годы, Samsung, вероятно, сделает ставку на агрессивные акции, бонусы и подарки для первых покупателей, а также получит преимущество за счёт более раннего выхода на рынок и последующего анонса новых складных флагманов. Apple, как ожидается, представит семейство iPhone 18 лишь в третьем квартале 2026 года, то есть у конкурентов будет пространство для манёвров и попыток отыграть проценты рынка.