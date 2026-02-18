Vivo V70 FE получит 200-Мп камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo V70 FE, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит оснастят 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, тыльной камерой с главным модулем разрешением 200 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 55-Вт быстрой проводной зарядки, а также предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой OriginOS 6. Хоть ориентировочная цена и не раскрывается, перед нами очевидно среднебюджетное устройство с акцентом на фотовозможности.

