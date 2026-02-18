iPhone 17e показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Джон Проссер опубликовал качественные изображения смартфона iPhone 17e, который будет представлен в ближайшее время. Отметим наличие выреза Dynamic Island вместо старой «чёлки», поддержку магнитной зарядки MagSafe. При этом, фронтальная камера будет полагаться на 18-Мп квадратный датчик, как в старших моделях iPhone 17 и 17 Pro. Смартфон также оснастят 6,1-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц, батареей ёмкостью примерно 4000 мАч, основной камерой разрешением 48 Мп, фирменной однокристальной системой A19, как в iPhone 17, обновлёнными модемом и беспроводным чипом. Ориентировочная цена iPhone 17e составляет 600 долларов за конфигурацию с 128 ГБ встроенной памяти.

