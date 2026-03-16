vivo получила патент на необычный смартфон

Концепции смартфонов с выдвижным экраном появлялись и исчезали на протяжении последних нескольких лет, однако до сих пор мы так и не увидели реального устройства с таким дисплеем. Большинство подобных концептов смартфонов предполагали, что экран будет выдвигаться в сторону, увеличивая ширину устройства. Однако компания vivo запатентовала совершенно другой подход — экран, который при разворачивании становится длиннее, а не шире. Показанное в патентной заявке устройство vivo увеличивает высоту дисплея по мере того, как пользователь разворачивает экран. Идея выглядит довольно необычно, хотя возникает вопрос, какие реальные сценарии использования у такого решения могут быть.

Современные приложения и так хорошо оптимизированы для вытянутых экранов, поэтому не совсем понятно, какие преимущества даст ещё более высокий дисплей. Впрочем, на этом моменте не стоит слишком зацикливаться — речь идёт лишь о патентной заявке, а не о полноценном концепте — по крайней мере пока. Кроме того, совершенно не факт, что подобное устройство вообще когда-нибудь дойдёт до стадии реального продукта. Производители смартфонов ежегодно подают огромное количество патентов, многие из которых так и остаются лишь на бумаге, и вполне возможно, что этот окажется одним из них. Всё же производители не очень активно идут по пути дополнительных механических элементов, так как чем больше движущихся деталей в корпусе смартфона, тем проще он ломается со временем.
vivo получила патент на необычный смартфон…
Концепции смартфонов с выдвижным экраном появлялись и исчезали на протяжении последних нескольких лет, од…
