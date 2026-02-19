iPhone Air потерял связь из-за поломки фирменного модема

iPhone Air стал первым смартфоном Apple, оснащённым новым фирменным 5G-модемом C1X, который должен обеспечивать более высокую производительность, стабильность и энергоэффективность по сравнению с Qualcomm X75. Однако, похоже, в собственной разработке Apple обнаружилась первая серьёзная проблема. Один из владельцев флагмана заметил, что устройство полностью потеряло сотовую связь. Проверив сетевые настройки, он выяснил, что модем C1X столкнулся с аппаратной неисправностью — ситуация привлекла внимание, и можно предположить, что Apple заинтересована в выяснении причин произошедшего.

Если устройство находится на гарантии, получить замену для владельца не составит труда. Гораздо интереснее, какие выводы сделает сама компания. Отказы 5G-модемов происходят крайне редко, поэтому нельзя исключать, что речь идёт об единичном случае, тем более что при массовом производстве смартфонов в объёмах миллионов экземпляров всегда существует определённый процент брака. При этом некоторые владельцы iPhone 17 также сообщали о проблемах с приёмом сигнала, но в одном из случаев ситуацию удалось решить простым включением и отключением авиарежима. Да и стоит напомнить, что iPhone 17 оснащён модемом Qualcomm, а не C1X от Apple. Вероятно, если владелец iPhone Air хорошо ориентируется в настройках устройства, он уже попытался выполнить базовые проверки для восстановления работы модема, и это, очевидно, совершенно не помогло восстановить связь.
