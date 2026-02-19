iPhone Air потерял связь из-за поломки фирменного модема

Если устройство находится на гарантии, получить замену для владельца не составит труда. Гораздо интереснее, какие выводы сделает сама компания. Отказы 5G-модемов происходят крайне редко, поэтому нельзя исключать, что речь идёт об единичном случае, тем более что при массовом производстве смартфонов в объёмах миллионов экземпляров всегда существует определённый процент брака. При этом некоторые владельцы iPhone 17 также сообщали о проблемах с приёмом сигнала, но в одном из случаев ситуацию удалось решить простым включением и отключением авиарежима. Да и стоит напомнить, что iPhone 17 оснащён модемом Qualcomm, а не C1X от Apple. Вероятно, если владелец iPhone Air хорошо ориентируется в настройках устройства, он уже попытался выполнить базовые проверки для восстановления работы модема, и это, очевидно, совершенно не помогло восстановить связь.