Xiaomi 17 Ultra показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra состоится в Китае уже 25 декабря. Также производитель опубликовал изображения грядущей новинки. Отметим черную, белую и зеленую расцветки, круглый блок основной камеры с логотипом Leica, отдельные кнопки громкости, плоский экран и плоскую боковую рамку корпуса. Толщина корпуса составит 8,29 мм. Ранее стало известно, что смартфон получит систему обработки изображений нового поколения, созданную в партнерстве с Leica. В состав основной камеры войдет главный модуль на базе 1-дюймового датчика и 200-Мп модуль с оптическим зумом Leica. Вероятно, в ближайшие дни производитель раскроет новые подробности.

Samsung Galaxy S26 Ultra может получить переменную диафрагму…
Apple никогда не спешила внедрять самые свежие технологические стандарты, которые конкуренты оттачивали г…
Официально: iQOO Neo 11 получит ОЗУ LPDDR5X Ultra…
Бренд iQOO раскрыл новые параметры смартфона iQOO Neo 11, релиз которого запланирован на 30 октября. Итак…
Redmi K90 Pro Max показали на фото и рендерах…
В сети появились фото и официальные изображения смартфона Redmi K90 Pro Max, официальный релиз которого н…
Apple готовит к релизу iPhone Air с двумя камерами…
iPhone Air стал настоящим инженерным достижением — Apple удалось вопреки всем ожиданиям создать флагман, …
Во флагманских смартфонах вновь появится microSD…
Слот microSD долго оставался простым и доступным способом расширить встроенную память смартфона без необх…
OnePlus 15 получит экран с ультратонкими рамками …
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 15, который будет представлен…
Samsung Galaxy A07 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Gala…
Опубликованы примеры фото с OnePlus 15R…
Авторитетный информатор Йогеш Брар опубликовал фотографии, сделанные на основную камеру еще не представле…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor