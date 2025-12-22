Xiaomi 17 Ultra показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra состоится в Китае уже 25 декабря. Также производитель опубликовал изображения грядущей новинки. Отметим черную, белую и зеленую расцветки, круглый блок основной камеры с логотипом Leica, отдельные кнопки громкости, плоский экран и плоскую боковую рамку корпуса. Толщина корпуса составит 8,29 мм. Ранее стало известно, что смартфон получит систему обработки изображений нового поколения, созданную в партнерстве с Leica. В состав основной камеры войдет главный модуль на базе 1-дюймового датчика и 200-Мп модуль с оптическим зумом Leica. Вероятно, в ближайшие дни производитель раскроет новые подробности.