Apple глубоко интегрировала Shazam в iOS 16

Apple недавно объявила миру о предстоящих обновлениях iOS 16 и iPadOS 16. Все совместимые модели iPhone получат основные обновления в конце этого года с множеством важных функций, а изюминкой обновления для iOS 16 является новый экран блокировки с множеством параметров настройки. Помимо этого, Apple добавила множество внутренних улучшений для улучшения взаимодействия с пользователем. Например, встроенная в iPhone система распознавания музыки будет синхронизироваться с приложением Shazam на iOS 16. С запуском iOS 14.2 в 2020 году iPhone получил встроенную функцию распознавания музыки в Центре управления.

Эта функция реализована на платформе Shazam и будет глубоко интегрирована в приложение с запуском iOS 16. Пользователь с ником someone_andrew обнаружил, что все песни, распознанные встроенной системой распознавания Apple, будут синхронизироваться с приложением Shazam. Более того, также можно будет просмотреть весь список распознанных песен, нажав и удерживая кнопку «Распознавание музыки» в Центре управления. Однако предстоящая интеграция в iOS 16 будет особенно важна для пользователей, которые полагаются на приложение Shazam. Вы можете скачать приложение Shazam из App Store бесплатно прямо сейчас. Дело в том, что Apple приобрела Shazam еще в 2018 году за 400 миллионов долларов. Компания постепенно добавляла в систему больше функций, а также удаляла рекламу для лучшего взаимодействия с пользователем. Система распознавания музыки Apple в Центре управления широко используется пользователями iPhone, и если вы не видите эту опцию в Центре управления, вы можете добавить ее через приложение «Настройки».
OnePlus Nord 2T показали на видео до анонса…
Невыпущенные телефоны имеют тенденцию к утечке, и в случае OnePlus Nord 2T это превращается в довольно об…
OnePlus Nord 3 получит SoC Dimensity 8100…
Сетевые источники сообщают о том, что на сайте OnePlus появилось упоминание смартфона с кодовым наименова…
Дизайн iPhone 14 удивит фанатов Apple…
Ожидается, что Apple объявит о линейке iPhone 14 во второй половине 2022 года, включая более премиальные …
Samsung прекращает поддержку смартфона Galaxy S10 5G…
Еще в апреле Samsung прекратила поддержку программного обеспечения для смартфонов серии Galaxy S9, а тепе…
Ключевые характеристики смартфона Redmi K50 Ultra…
Компания Redmi в феврале представила смартфон Redmi K50G с процессором Snapdragon 8-го поколения. В ближа…
Смартфон Samsung Galaxy A04s появился в базе Geekbench…
В базе данных Geekbench появились результаты тестирования смартфона под номером SM-A047F, как предполагае…
Titan Slim — грядущий преемник BlackBerry Key 2…
Прошло некоторое время с тех пор, как BlackBerry прекратило свое существование, а сегодня мы получили инф…
Xiaomi Mi 11 ограничивает работу некоторых приложений…
Снижение производительности на основе приложения может быть более распространенным явлением. Джон Пул соу…
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor