Apple глубоко интегрировала Shazam в iOS 16

Apple недавно объявила миру о предстоящих обновлениях iOS 16 и iPadOS 16. Все совместимые модели iPhone получат основные обновления в конце этого года с множеством важных функций, а изюминкой обновления для iOS 16 является новый экран блокировки с множеством параметров настройки. Помимо этого, Apple добавила множество внутренних улучшений для улучшения взаимодействия с пользователем. Например, встроенная в iPhone система распознавания музыки будет синхронизироваться с приложением Shazam на iOS 16. С запуском iOS 14.2 в 2020 году iPhone получил встроенную функцию распознавания музыки в Центре управления.

Эта функция реализована на платформе Shazam и будет глубоко интегрирована в приложение с запуском iOS 16. Пользователь с ником someone_andrew обнаружил, что все песни, распознанные встроенной системой распознавания Apple, будут синхронизироваться с приложением Shazam. Более того, также можно будет просмотреть весь список распознанных песен, нажав и удерживая кнопку «Распознавание музыки» в Центре управления. Однако предстоящая интеграция в iOS 16 будет особенно важна для пользователей, которые полагаются на приложение Shazam. Вы можете скачать приложение Shazam из App Store бесплатно прямо сейчас. Дело в том, что Apple приобрела Shazam еще в 2018 году за 400 миллионов долларов. Компания постепенно добавляла в систему больше функций, а также удаляла рекламу для лучшего взаимодействия с пользователем. Система распознавания музыки Apple в Центре управления широко используется пользователями iPhone, и если вы не видите эту опцию в Центре управления, вы можете добавить ее через приложение «Настройки».