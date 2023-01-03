Apple готовит Watch Ultra нового поколения

Вероятно, вы согласитесь с тем, что если бы не компания Apple, то рынок умных часов просто остановился бы в развитии, потому что подавляющему большинству производителей просто нет смысла вкладываться в это направление. Например, если компания производит бюджетные умные часы, то смысл ей тратить миллиарды долларов на разработку чего-то нового, если это будет окупаться десятилетиями? У Apple ситуация немного иная, потому что компания захватила 90% рынка флагманских умных часов и продажи у неё достаточно приличные, чтобы внедрять всё новые и новые технологии. Например, инсайдеры поделились мнением о том, что компания планирует в ближайшем будущем представить новые Apple Watch Ultra с дисплеем на основе технологии micro-LED.

Это настоящий прорыв на рынке, потому что подобные дисплеи обладают достаточно высокой детализацией и при этом справляются с высокой частотой обновления. В результате компания сможет даже увеличить диагональ своих умных часов Apple Watch Ultra, хотя, казалось бы, куда её увеличивать — и так огромные часы на всю руку. Пока что никаких точных характеристик нового дисплея у нас нет, но компания точно будет работать в этом направлении, потому что ни у кого на рынке подобных дисплеев просто нет, а это отличная возможность ещё больше оторваться от конкурентов. При этом цена умных часов нового поколения, естественно, вырастет, так как стоимость новейшего экрана почти в два раза больше, чем цена на текущий экран. Это стоит учитывать.
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