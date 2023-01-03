Apple готовит Watch Ultra нового поколения

Это настоящий прорыв на рынке, потому что подобные дисплеи обладают достаточно высокой детализацией и при этом справляются с высокой частотой обновления. В результате компания сможет даже увеличить диагональ своих умных часов Apple Watch Ultra, хотя, казалось бы, куда её увеличивать — и так огромные часы на всю руку. Пока что никаких точных характеристик нового дисплея у нас нет, но компания точно будет работать в этом направлении, потому что ни у кого на рынке подобных дисплеев просто нет, а это отличная возможность ещё больше оторваться от конкурентов. При этом цена умных часов нового поколения, естественно, вырастет, так как стоимость новейшего экрана почти в два раза больше, чем цена на текущий экран. Это стоит учитывать.