Apple готовит бюджетный MacBook на замену MacBook Air

Компания Apple представит 13-дюймовый MacBook начального уровня во второй половине 2018 года. Об этом сообщает профильный тайваньский ресурс DigiTimes, ссылаясь на источники в цепочке производственных поставок. Предполагается, что относительно бюджетный MacBook заменит 13-дюймовый MacBook Air, который продается в США по цене от 999 долларов. Ранее купертиновцы планировали заменить MacBook Air ультрапортативным 12-дюймовым MacBook с Retina-дисплеем, дебютировавшим в 2015 году. В 2016 году на эту роль пробовался 13-дюймовый MacBook Pro в версии без тачбара, но он стоил на 300 долларов дороже MacBook Air, а потому не снискал большой популярности.