Apple готовит iPad с огромным дисплеем

В последнее время компания Apple довольно странно поступает со своими продуктовыми линейками устройств, выпуская слишком много различных гаджетов, которые конкурируют даже внутри сегмента. Например, у компании сейчас просто безумный арсенал планшетов, которые путают пользователя в процессе выбора — их просто слишком много. Но, если верить инсайдерам, производитель на текущем положении останавливаться не планирует — компания в 2023 году хочет отправить на рынок планшет с большим дисплеем с диагональю 16 дюймов. Это крайне важный момент, так как если iPad получит такой дисплей, то можно будет смело говорить о прямой конкуренции с ноутбуками той же компании. Ведь иногда пользователи берут ноутбуки именно ради большого дисплея.

При этом ранее появились новости, что компания Apple хочет выпустить на своём iPad полноценную операционную систему с MacBook, чтобы позволить пользователям с большим комфортом работать над сложными задачами. Теперь эти два факта вполне поддерживают друг-друга — пользователи получают планшет с большим дисплеем и полноценной операционной системой, чтобы потом спокойно работать с документами или даже более сложными задачами. При этом планшет остаётся планшетом — на нём удобно играть в игры, его легко можно брать в путешествия и не только. Конечно, не совсем понятно, как будет продаваться MacBook Air на фоне такого планшета, но это уже другой вопрос — возможно, будет разделение в цене или ещё в чём-то, увидим.