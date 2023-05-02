Apple готовит к анонсу новый MacBook Air

Ключевым событием на мероприятии WWDC 2023 от Apple, которое, как сообщается, состоится 5 июня, может стать анонс AR-очков нового поколения, о которых так долго ходят слухи по сети. Однако инсайдеры сегодня активно публикуют данные о том, что компания также может представить 15-дюймовый MacBook Air на центральной сцене этого мероприятия, что будет огромным открытием для клиентов, желающих приобрести более крупный и портативный Mac в качестве своего ежедневного устройства. Обновление о запуске MacBook Air было опубликовано журналистом информационного издания Bloomberg Марком Гурманом, который ранее предсказал множество новинок бренда.

Вместе с AR-очками «больший брат» переработанного 13-дюймового ноутбука должен занять центральное место на одном из самых важных событий компании в году, хотя, безусловно, нужно понимать, что на текущий момент речь идёт исключительно о слухе, а не об официальной информации от самой компании. Соответственно, в конечном итоге всё может измениться, и это первый раз, когда Гурман упоминает, что на мероприятии будут представлены 15-дюймовый MacBook Air. При этом инсайдеры считают, что компания не будет выпускать новый крупный ноутбук на новом процессоре, потому что тогда у потенциальных покупателей не будет смысла ждать MacBook Pro на М3 в ближайшем будущем. Будем следить за новостями и мы просто уверены, что в этом месяце новостей про компанию Apple будет очень много, особенно слухов и догадок от инсайдеров.
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