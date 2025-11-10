Apple готовит к релизу M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra

Судя по информации довольно надёжных инсайдеров, процессор M5 не будет единственным представителем Apple Silicon в нынешней линейке компании — уже готовятся к выходу три более мощных решения, которые должны стать основой для множества новых устройств. И ждать их осталось недолго — согласно свежему отчёту, процессоры M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra появятся в первой половине 2026 года. По информации Bloomberg, именно в это время Apple представит MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max, а также MacBook Air на M5. К середине года компания выпустит обновлённые версии Mac mini с M5 и M5 Pro, а также Mac Studio с M5 Max и M5 Ultra. К концу года ожидается дебют процессора M6 и появление новой бюджетной модели 14-дюймового MacBook Pro.

Ранее в утечках кода macOS Tahoe уже были обнаружены упоминания этих процессоров, что подтвердило — старшие модели не выйдут одновременно с M5. Более того, сообщалось, что Apple готовит M5 Ultra для обновления Mac Studio, которое как раз запланировано на 2026 год. При этом процессор M5 уже впечатлил тестами — несмотря на то, что Apple сохранила 10-ядерный центральный и 10-ядерный графический блок, его производительность в многоядерном тесте Geekbench 6 почти достигла уровня M1 Ultra, а в игре Cyberpunk 2077 прирост кадров оказался значительным по сравнению с предыдущим поколением. Но новые процессоры должны быть ещё мощнее, так что пользователи получат внушительный прирост производительности в софте и, конечно, в ААА-видеоиграх.