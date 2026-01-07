Ноутбук ASUS Zenbook DUO UX8407 получил два экрана

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Zenbook DUO (2026) UX8407, которая основана на чипах Intel Core Ultra X9 388H, Ultra 9 386H и Ultra 7 355H с нейронным процессором производительностью до 50 TOPS и графическим ускорителем Arc.

Новинка также может похвастаться наличием цельнометаллического корпуса из материала Ceraluminum, съёмной полноразмерной Bluetooth-клавиатуры, двух 14-дюймовых OLED-экранов с разрешением 2880:1800 точек, пиковой яркостью 1000 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, переменной кадровой частотой от 48 до 144 Гц и поддержкой стилуса, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x с частотой 9600 МТ/с и SSD PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, двух аккумуляторов общей ёмкостью 99 Втч, системы охлаждения с 97-лопастными вентиляторами, шести динамиков с поддержкой Dolby Atmos, веб-камеры Full HD, поддержки Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двух интерфейсов Thunderbolt 4, портом USB 3.2 Type-A и HDMI 2.1 FRL, а также комплектного 100-Вт зарядного устройства.

