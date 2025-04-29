Apple готовит к релизу доступный шлем Vision Air

Несмотря на передовые технологии и возможности дополненной реальности, гарнитура Apple Vision Pro не смогла похвастаться высоким спросом. Основной причиной этого, как признают в самой компании, стала высокая цена. Поэтому Apple активно работает над более доступной версией устройства — гарнитурой Vision Air, запуск которой, по последним данным, может состояться уже в конце этого года. Дешёвый вариант Vision изначально входил в долгосрочные планы Apple. Компания хотела сначала продемонстрировать технологический потенциал дополненной реальности и привлечь разработчиков к созданию приложений, использующих камеры, датчики и другие возможности Vision Pro, а уже затем делать платформу более доступной и массовой.

Теперь же акцент смещается — вместо имиджевого продукта Apple стремится как можно скорее вывести на рынок массовое решение, способное реально повлиять на желание пользователей купить нечто новое. Судя по информации инсайдеров, компания Apple рассчитывает представить Vision Air до конца 2025 года — скорее всего, уже этой осенью вместе с новыми MacBook Pro на чипах M5. Если сроки сдвинутся, релиз может состояться в первой половине 2026 года. Кроме того, в разработке находятся две модели — облегчённая и более дешёвая гарнитура, а также версия с привязкой к Mac, ориентированная на задачи, требующие высокой производительности и отклика. Пока неясно, станет ли Vision Air заменой Vision Pro или будет существовать как более доступная альтернатива.