Apple готовит к релизу доступный шлем Vision Air

Теперь же акцент смещается — вместо имиджевого продукта Apple стремится как можно скорее вывести на рынок массовое решение, способное реально повлиять на желание пользователей купить нечто новое. Судя по информации инсайдеров, компания Apple рассчитывает представить Vision Air до конца 2025 года — скорее всего, уже этой осенью вместе с новыми MacBook Pro на чипах M5. Если сроки сдвинутся, релиз может состояться в первой половине 2026 года. Кроме того, в разработке находятся две модели — облегчённая и более дешёвая гарнитура, а также версия с привязкой к Mac, ориентированная на задачи, требующие высокой производительности и отклика. Пока неясно, станет ли Vision Air заменой Vision Pro или будет существовать как более доступная альтернатива.