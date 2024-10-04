Apple готовит к релизу iPhone SE нового поколения в 2025 году

Если верить информации от инсайдеров, компания Apple готовится к релизу смартфона iPhone SE в начале 2025 года — эти слухи появились всего через несколько дней после того, как Марк Гурман из Bloomberg сообщил о том, что производитель действительно работает в этом направлении и готовится выпустить доступное устройство в первом квартале 2025 года. По данным источников, четвёртый iPhone SE получит современный дизайн фронтальной стороны, схожий с iPhone 14, то есть с вырезом под экраном и Face ID. Также он будет оснащён чипом Apple A18 и позаимствует некоторые камеры у прошлогоднего iPhone 15, так что в техническом плане это будет крайне интересное устройство. Текущий iPhone SE, выпущенный в 2022 году, по сути, является iPhone 8 с новым чипом, но iPhone SE 2025 года станет первым доступным смартфоном Apple с поддержкой 5G. Да, доступный флагман компании до сих пор не поддерживает сотовую сеть пятого поколения.

На фронтальной панели будет установлен 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2531x1170 пикселей, а боковые грани будут плоскими. Поскольку Touch ID исчезнет, единственным доступным методом биометрической аутентификации останется Face ID. Решение с 3D-сканированием лица будет сопровождаться фронтальной камерой на 12 Мп, размещённой в вырезе-чёлке, так как интегрировать сюда островок пока что никто не будет. А на тыльной панели будет всего одна камера, как и у предыдущего iPhone SE, но это будет основная камера от iPhone 15 на 48 Мп.
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