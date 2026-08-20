Sony Xperia 1 VIII неожиданно хорошо продается

Руководство компании Sony отчиталось об успехах флагманского смартфона Xperia 1 VIII, который был выпущен в мае по цене в 1500 евро за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ. Несмотря на столь высокую цену, продажи в Европе выросли в сравнении с предыдущим поколением. По словам Sony, это случилось благодаря тому, что в компании прислушиваются к пожеланиям фанатов. Например, пользователи просили более качественный модуль с телеобъективом и Sony встроила более крупный датчик изображения.

Напомним, что Xperia 1 VIII имеет в своем оснащении 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSDXC, тройную основную камеру ZEISS с модулями на 52 Мп (сенсор Exmor T оптического формата 1/1.35дюйма), 48 Мп (телеобъектив) и 48 Мп (16-мм сверхширик), фронтальную камеру разрешением 12 Мп, 3,5-мм аудиогнездо, поддержку Hi-Resolution Audio и технологий WALKMAN, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержкой зарядки USB Power Delivery и беспроводной зарядки Qi, защиту от воды и пыли по стандартам IP65/IP68, а также корпус толщиной 8,3 мм и массой 200 граммов.