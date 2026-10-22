Представлен бюджетный смартфон Nubia A76

Компания Nubia пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Nubia A76, которая базируется на неназванной восьмиядерной платформе с максимальной частотой 1,8 ГГц. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и яркостью до 500 нит, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, поддержкой сотовых сетей 4.5G, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт быстрой проводной зарядки, а также черной, серой и золотистой расцветами корпуса. Цена смартфона пока не объявлена, но ZTE Blade A76 4G с почти такими же параметрами стоит 150 евро.