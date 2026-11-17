Компактный смартфон Sharp Aquos Sense 11 оценили в 595 долларов

Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов компактной моделью Aquos Sense 11, которая получила 6,2-дюймовый экран Pro IGZO OLED с разрешением 2340:1080 точек, адаптивной кадровой частотой от 1 до 240 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.

Новинку также оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти microSDXC, сдвоенной тыльной камерой с двумя модулями по 50,3 Мп (23-мм главный модуль с оптической стабилизацией и 13-мм сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 36-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой сотовых сетей 5G, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 17, водонепроницаемостью уровня IPX5, IPX8 и IPX9, защитой от влаги в соответствии со степенью IP6X, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, а также корпусом из алюминия толщиной 7,6 мм и массой 157 граммов. Цена смартфона на дебютном японском рынке стартует с 595 долларов.