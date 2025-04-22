Apple готовит к релизу необычный iPhone 17 Pro

Сегодня на просторах интернета появился свежий слух о линейке смартфонов iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — инсайдеры сообщают о том, что данные устройства будут представлены в новом цвете Sky Blue (небесно-голубой). До этого практически не было утечек, касающихся цветовых решений новых моделей. Информацией поделился известный инсайдер Majin Bu, отметив, что этот новый цвет на самом деле уже знаком — именно в таком оформлении недавно вышел MacBook Air с чипом M4. Если слух окажется правдой, то iPhone 17 Pro может получить оформление в том же небесно-голубом цвете, а это было бы впервые, когда Apple выпускает iPhone и Mac в одинаковой расцветке в одном году. Это и вызывает сомнения в достоверности информации, ведь раньше компания такого не делала.

Однако, если Apple действительно решит унифицировать линейки Mac и iPhone визуально — это может быть началом новой стратегии продаж. Что касается других расцветок, возможно, Sky Blue заменит одну из текущих специальных версий. Наиболее вероятный кандидат на замену — Desert Titanium (песочно-титановый), если, конечно, Apple решит освежить палитру. Также источник сообщает, что различные прототипы iPhone 17 Pro уже протестированы в нескольких цветах, и именно Sky Blue якобы лидирует по визуальной привлекательности. По словам тех, кто видел прототипы, этот оттенок выглядит даже более ярким и изысканным. Но, безусловно, пока что это лишь предположения от различного рода инсайдеров, а не официальные данные.