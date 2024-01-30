Apple готовит к релизу процессор A18 Pro

Компания Apple готовит к релизу новый процессор A18 для предстоящей серии смартфонов iPhone 16, но теперь появилась информация и о процессоре A18 Pro, а это значит, что компания может разрабатывать немного более мощную версию нового чипа исключительно для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Похоже, что новый процессор серии A уже находится в стадии тестирования, а информация о баллах в бенчмарке Geekbench 6 говорят о его более высокой производительности по сравнению с процессорами M3, M3 Pro и M3 Max. К сожалению, в многозадачных тестах результаты выглядят менее впечатляющими, по крайней мере на данный момент, но в одноядерном режиме это явно самое мощное решение из всех.

Например, в одноядерном тесте процессор M3 от Apple получил 3 076 баллов в бенчмарке Geekbench 6 а новый процессор A18 Pro демонстрирует производительность на уровне 3 500 баллов, что делает его примерно на 14 процентов быстрее, чем все процессоры линейки M3. Даже по сравнению с предполагаемыми баллами процессора Snapdragon 8 Gen 4, которые были раскрыты некоторое время, новинка от Apple выглядит безумно производительной. Дело в том, что будущий флагманский чип Qualcomm получил 2 845 баллов, что делает A18 Pro на 23 процента мощнее. А вот в многозадачном тесте Geekbench 6 всё уже не так привлекательно — здесь чип получает 8 200 баллов, что делает Snapdragon 8 Gen 4 на 29 процентов мощнее. Теперь вопрос за энергоэффективностью и рабочими температурами, которые на самом деле даже важнее.