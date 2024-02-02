Apple готовит к релизу складной iPad mini

Правда, стоит отметить, что складываемые OLED-экраны являются крайне дорогим компонентом нового устройства, так что гаджет с такого рода дисплеем будет крайне дорогостоящим удовольствием. При этом аналитики рынка считают, что первым устройством Apple с уникальной технологией складного дисплея станет именно iPhone, тогда как другие специалисты склоняются в сторону планшета. И это вполне понятно — смартфоны приносят компании приличные деньги и резко менять конструкцию производитель просто не станет. Более того, нужно понимать, что компания Apple представит первые устройства с OLED-дисплеями в серии iPad Pro уже в этом году, что в теории позволит существенно отойти от вопроса складных планшетов в целом — есть вероятность, что новые планшеты будут пользоваться таким спросом, что необходимости создавать новое устройство не будет.