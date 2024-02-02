Apple готовит к релизу складной iPad mini

Если верить информации инсайдеров, у компании Apple есть планы выпустить новое складное устройство в 2026 или 2027 году. Более того, согласно данным надёжных источников, компания планирует выпустить некую замену планшету iPad mini. Согласно данным от информационного издания The Elec, складывающееся устройство Apple, у которого пока что нет даже названия, получит дисплей диагональю 7 или 8 дюймов в разложенном состоянии. Учитывая, что iPad mini имеет дисплей диагональю 8,3 дюйма и не обновлялся с 2021 года, кажется, что компания может эффективно заменить свой компактный планшет на более универсальное устройство с более мощным аппаратным обеспечением.

Правда, стоит отметить, что складываемые OLED-экраны являются крайне дорогим компонентом нового устройства, так что гаджет с такого рода дисплеем будет крайне дорогостоящим удовольствием. При этом аналитики рынка считают, что первым устройством Apple с уникальной технологией складного дисплея станет именно iPhone, тогда как другие специалисты склоняются в сторону планшета. И это вполне понятно — смартфоны приносят компании приличные деньги и резко менять конструкцию производитель просто не станет. Более того, нужно понимать, что компания Apple представит первые устройства с OLED-дисплеями в серии iPad Pro уже в этом году, что в теории позволит существенно отойти от вопроса складных планшетов в целом — есть вероятность, что новые планшеты будут пользоваться таким спросом, что необходимости создавать новое устройство не будет.
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