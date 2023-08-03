Apple готовит к релизу трекеры AirTags 2 в 2024 году

Компания Apple впервые запустила свои трекеры AirTags в апреле 2021 года, но если вы ждёте выхода второго поколения, то, возможно, вам придётся подождать дольше, чем многие предполагали — следующая версия AirTags, скорее всего, отправится в массовое производство только в четвёртом квартале 2024 года, если верить информации известного аналитика Apple Мин-Чи Куо. Куо не уточнил, означает ли массовое производство, что трекеры будут доступны к продаже в этот период, или же это просто означает, что Apple увеличивает объёмы производства перед выходом устройств на рынок. При этом Куо также заявил, что трекеры могут иметь связь с грядущим релизом гарнитуры Apple Vision Pro. И на самом деле это звучит достаточно логично, потому что производитель выпускает портативное устройство с ценой в 3500 долларов, так что было бы неплохо иметь возможность всегда знать, где это устройство находится.

К сожалению, известный инсайдер не уточнил, какие другие функции могут быть включены в новую версию AirTags. Несмотря на то, что эти трекеры хороши для отслеживания ваших вещей, они вызвали опасения в обществе из-за возможности их использования для преследования со стороны злоумышленников — ведь кто-то вполне может покинуть такой трекер вам в сумку, например, и следить за вашими передвижениями даже без вашего ведома. Но, конечно, это всё равно очень удобная штука, потому что те же рюкзаки или сумки потерять теперь просто нереально трудно. И это того явно стоит.