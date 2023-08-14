Apple готовит к релизу умные часы Watch X

Компания Apple готовит свой первый крупный редизайн умных часов Apple Watch, однако, согласно информации Марка Гурмана из Bloomberg, увидеть это обновление потенциальные покупатели смогут только в следующем году — в лучшем случае. Дело в том, что компания Apple, если верить данным инсайдеров, конечно, работает над более тонкими умными часами Apple Watch X с магнитными точками крепления ремешка, датчиком артериального давления и micro-LED экраном, который появится либо в конце 2024 года, либо даже в 2025 году. Нужно понимать, что старые механические крепления всех моделей Apple Watch до сих пор позволяли клиентам использовать свои старые ремешки в течение многих лет, но, по словам инсайдера, крепления этих ремешков занимают место, которое компания могла бы использовать для уменьшения размеров устройства и увеличения ёмкости батареи или внутренних компонентов системы.

Примером может служить модель Apple Watch Ultra — Apple предоставила более ёмкую батарею за счет компактности. Более того, слухи о более продвинутом micro-LED экране для Apple Watch ходят уже достаточно давно, но эта технология экрана слишком новая и чрезвычайно дорогостоящая. Apple столкнулась с нелёгкой задачей — внедрить уменьшенную и как можно более доступную версию этой технологии в своё устройство с самым маленьким экраном. Также сообщается, что Apple уже несколько лет планирует включить датчик артериального давления в Apple Watch, и это может случиться в десятом поколении умных часов компании.
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