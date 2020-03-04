Apple готовит ноутбук на 14 дюймов

Компания Apple достаточно давно не выпускала каких-то новых ноутбуков, буквально каждый релиз это какие-то небольшие изменения в железе, которые дают небольшой прирост производительности. Естественно, это плохо сказывается на продажах, так как некоторые пользователи не хотят покупать тот же ноутбук, только с процессором, который на 5% мощнее того, что уже есть. И именно ради этого производитель решил выпустить новый ноутбук с диагональю 14 дюймов, который будет обладать мощностью MacBook Pro, но при этом будет более компактным. Для определенной аудитории пользователей этого будет предостаточно, особенно если вы много путешествуете и хотите получить наиболее удобное решение для постоянной работы в дороге. Ждем официального релиза.