Apple готовит новые умные часы на microLED-дисплее

Буквально начиная с зимы текущего года на просторах интернета появляется информация об умных часах следующего поколения от компании Apple, которые должны получить существенный апгрейд в плане дисплея. При этом пользователи почему-то думают, что эти часы предоставят какие-то безумно новые функции или возможности, но на самом деле это не так. Инсайдеры сообщают о том, что производитель планирует использовать дисплей microLED вместо OLED, благодаря чему устройство должно получить более высокую яркость на пиковых значениях. Это значит, что в определённых ситуациях на открытом пространстве при ярком солнечном освещении часы нового поколения будут предоставлять более комфортное изображения, чем они предоставляют сейчас.

Никаких кардинально новых функций, если верить информации инсайдера, производитель не планирует, потому что в этом просто нет необходимости. Текущее умные часы компании занимают 94% от рынка всех умных часов на планете, соответственно, нет необходимости производителю создавать нечто совершенно новое. Именно ради этого производителя повышает яркость дисплея благодаря новой матрице, потому что в данном случае пользователь получает действительно значительные изменения по сравнению с предыдущим поколением, но самой компании Apple данные изменения даются очень легко и дёшево. Соответственно, если вы очень хотели себе именно новые умные часы, то стоит подождать, но ничего совершенно нового в этом году вы не получите.