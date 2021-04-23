Apple готовит новый полезный продукт

Apple работает над новой биометрической технологией, которая сможет отслеживать артериальное давление, используя нейронные сети и данные сейсмокардиограммы. Это устранит необходимость в манжете для измерения кровяного давления. Согласно недавней патентной публикации, гигант из Купертино работает над носимым устройством, которое можно было бы использовать в паре с Apple Watch. Эта технология может быть способна контролировать артериальное давление пользователя в будущем без необходимости использования каких-либо дополнительных периферийных устройств. К сожалению, это вполне может быть просто патент, а не план по реализации в реальном продукте — такое на самом деле очень часто используется.