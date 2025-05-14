Apple готовит режим энергосбережения на базе ИИ

По информации издания Bloomberg, компания Apple разрабатывает новую функцию энергосбережения на базе искусственного интеллекта, которая появится в iOS 19. Система будет анализировать поведение пользователя и автоматически оптимизировать работу устройства в фоновом режиме для продления времени работы от батареи. Примечательно, что ИИ будет обучаться непосредственно на устройстве, подстраиваясь под индивидуальные сценарии использования и снижая энергопотребление путём адаптивного управления приложениями в разное время суток. Отмечается, что Apple уже использует обширные данные, собранные с iPhone пользователей, чтобы создать общую модель поведения. В дальнейшем система будет персонализироваться под конкретного владельца устройства.

Хотя схожие механизмы энергосбережения давно присутствуют в Android-смартфонах, они не используют ИИ и не опираются на большие массивы данных. Поэтому интересно будет посмотреть, как Apple реализует эту концепцию на своей платформе. Среди экспертов есть мнение, что новинка готовится в том числе и для обеспечения адекватного времени автономной работы грядущего ультратонкого iPhone 17 Air. Из-за компактного корпуса у смартфона, вероятно, будет небольшая батарея, и Apple рассчитывает компенсировать это за счёт умной оптимизации. Это звучит достаточно интересно — осталось только посмотреть, как именно данный механизм будет работать на деле. Всё же ИИ-сервисы далеки от идеала.