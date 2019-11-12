Apple готовит совершенно новые умные часы

Компания Apple только-только представила свои новые умные часы, как на просторах сети уже появилась информация о том, что производитель уже работает над новым вариантом устройства. Главная особенность новинки будет в их защите от влаги, ведь в компании решили сделать максимальный упор на влагозащите. Это довольно круто, если вы плаваете в море или хотите просто не снимать устройство с руки при походах в душ или в бассейн, но это и сейчас можно сделать. Да, есть определенные ситуации, в которых защиты не хватает, но делать основной акцент именно на этом было бы очень странно. Тем более, что большинство просит автономность и больше мощности, а не защиту от влаги, которая и без того есть и работает достаточно неплохо. Странное решение инженеров.