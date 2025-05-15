Apple готовит важнейшую функцию для Vision Pro

Судя по информации достаточно надёжных источников, компания Apple тестирует новую функцию, позволяющую прокручивать контент в приложениях для Vision Pro с помощью отслеживания взгляда. По информации инсайдера, прокрутка с помощью глаз будет работать во всех фирменных приложениях Apple, а также компания планирует открыть эту возможность и для сторонних разработчиков. Точные детали реализации пока остаются неизвестными, но, вероятно, пользователь сможет, например, задержать взгляд на краю страницы, чтобы инициировать прокрутку, или сосредоточиться на элементе интерфейса, а затем перевести взгляд вверх или вниз.

Сейчас в Vision Pro уже есть нечто подобное благодаря функции доступности Dwell Control, где можно взаимодействовать с элементами интерфейса, просто задерживая на них взгляд. При этом для прокрутки нужно смотреть на специальную иконку, что вызывает довольно механическое и неудобное поведение — маловероятно, что новая система будет работать аналогично. В настоящее время, кроме Dwell Control, прокрутка осуществляется традиционными способами — с помощью жеста сжатия пальцев с последующим движением руки вверх или вниз, через подключённую Bluetooth-мышь или с использованием аналогового стика на беспроводном геймпаде. Грядущее нововведение должно существенно упростить жизнь пользователям, которые хотят управлять всеми функциями лишь посредством взгляда. Странно, правда, что эта технология не была разработана изначально.