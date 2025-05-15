Apple готовит важнейшую функцию для Vision Pro

Судя по информации достаточно надёжных источников, компания Apple тестирует новую функцию, позволяющую прокручивать контент в приложениях для Vision Pro с помощью отслеживания взгляда. По информации инсайдера, прокрутка с помощью глаз будет работать во всех фирменных приложениях Apple, а также компания планирует открыть эту возможность и для сторонних разработчиков. Точные детали реализации пока остаются неизвестными, но, вероятно, пользователь сможет, например, задержать взгляд на краю страницы, чтобы инициировать прокрутку, или сосредоточиться на элементе интерфейса, а затем перевести взгляд вверх или вниз.

Сейчас в Vision Pro уже есть нечто подобное благодаря функции доступности Dwell Control, где можно взаимодействовать с элементами интерфейса, просто задерживая на них взгляд. При этом для прокрутки нужно смотреть на специальную иконку, что вызывает довольно механическое и неудобное поведение — маловероятно, что новая система будет работать аналогично. В настоящее время, кроме Dwell Control, прокрутка осуществляется традиционными способами — с помощью жеста сжатия пальцев с последующим движением руки вверх или вниз, через подключённую Bluetooth-мышь или с использованием аналогового стика на беспроводном геймпаде. Грядущее нововведение должно существенно упростить жизнь пользователям, которые хотят управлять всеми функциями лишь посредством взгляда. Странно, правда, что эта технология не была разработана изначально.
Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT Ryzen AI Yuanqi Edition оценен в $9…
Компания Lenovo представила в Китае ноутбуки Xiaoxin Pro GT Ryzen AI Yuanqi Edition и Xiaoxin Pro Ryzen A…
Новый ASUS TUF Gaming A14 получил процессор Ryzen AI 7 350…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков новым поколением модели TUF Gaming A14, которая баз…
Ноутбук TECNO MegaBook T16 Pro вышел в России …
Компания TECNO Mobile дала старт российским продажам ноутбука MegaBook T16 Pro, который основан на процес…
Ноутбук Thunderobot ZERO 18 Pro получил версию на Core Ultra…
Компания Thunderobot объявила о выпуске новой конфигурации игрового ноутбука Thunderobot ZERO 18 Pro, кот…
MacBook Pro на M5 выпустят под конец 2025 года…
Apple готовит масштабное обновление всей линейки Mac в этом году, представив новые чипы M5. В течение пос…
Tecno представила ноутбук Megabook S14…
Tecno набирает обороты — после презентации серии смартфонов Camon 40 и умных очков с ИИ компания переключ…
Ноутбук Mechrevo Yaoshi 16 Ultra с Core Ultra 9 275HX готов …
Компания Mechrevo анонсировала релиз флагманского ноутбука Yaoshi 16 Ultra, раскрыв его дизайн и основные…
Lenovo показала ноутбук Yoga Solar PC на солнечных панелях…
Сегодня компания Lenovo представила на выставке Mobile World Congress концептуальный ноутбук, который мот…
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor