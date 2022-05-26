Apple готовится к выпуску новой версии Apple Watch Pride Edition

В течение последних нескольких лет Apple выпускала браслеты Pride Edition для Apple Watch в мае, чтобы отпраздновать Месяц гордости. Компания еще не сделала этого в этом году, но, если верить информатору, эксклюзивная версия ремешков Apple Watch Pride Edition для Watch Series 7 поступят на этой неделе, но точной даты пока неизвестно.

Это не первый раз, когда Apple выпускает специальную версию Apple Watch. В прошлом году Apple выпустила ограниченную серию Watch Series 6 Black Unity, а в январе этого года технический гигант представил Black Unity Braided Solo Loop по цене 99 долларов.