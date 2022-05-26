Apple готовится к выпуску новой версии Apple Watch Pride Edition

В течение последних нескольких лет Apple выпускала браслеты Pride Edition для Apple Watch в мае, чтобы отпраздновать Месяц гордости. Компания еще не сделала этого в этом году, но, если верить информатору, эксклюзивная версия ремешков Apple Watch Pride Edition для Watch Series 7 поступят на этой неделе, но точной даты пока неизвестно.

Это не первый раз, когда Apple выпускает специальную версию Apple Watch. В прошлом году Apple выпустила ограниченную серию Watch Series 6 Black Unity, а в январе этого года технический гигант представил Black Unity Braided Solo Loop по цене 99 долларов.
Представлен фитнес-браслет Huawei Band 7 за 40 долларов…
Представлен фитнес-браслет Huawei Band 7 за 40 долларовКомпания Huawei официально представила свой новый фитнес-браслет Band 7. Акцент новинки сделан на компакт…
Xiaomi Mi Band 7 получит ёмкий аккумулятор …
Xiaomi Mi Band 7 получит ёмкий аккумулятор В базе данных индонезийского регулятора появились сведения о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 7, который ещ…
Samsung Galaxy Watch5 Pro получит титановый корпус и сапфиро…
Samsung Galaxy Watch5 Pro получит титановый корпус и сапфироSamsung выпускала разные варианты часов - Classic, Active, Frontier, но Pro версий еще не было. В этом г…
Apple Watch Series 8 должны получить датчик температуры тела…
Apple Watch Series 8 должны получить датчик температуры телаХодили слухи, что Apple Watch Series 8, которые должны появиться в третьем квартале 2022 года, будут имет…
Смарт-браслет Huawei Watch Fit 2 представлен в Европе…
Смарт-браслет Huawei Watch Fit 2 представлен в ЕвропеHuawei представила серию новых продуктов для международного рынка. Помимо складного смартфона Huawei Mate…
Часы Realme Techlife Watch S100 оценены в $25…
Часы Realme Techlife Watch S100 оценены в $25Компания Realme пополнила ассортимент устройств под брендом Techlife умными часами Realme Techlife Watch …
Представлены умные часы TAG Heuer Connected Watch Calibre E4…
Представлены умные часы TAG Heuer Connected Watch Calibre E4Tag Heuer анонсировала новую версию своих смарт-часов TAG Heuer Connected Watch Caliber E4 Golf Edition. …
Huawei Band 6 получает новые функции с обновлением…
Huawei Band 6 получает новые функции с обновлениемHuawei выпустила обновление для Band 6, фитнес-трекера, выпущенного компанией чуть более года назад. Напо…
Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor