Apple хочет обучать ИИ на данных пользователей

Далее Apple использует наиболее часто выбираемые фейковые данные для улучшения своих ИИ-функций — например, составления краткого пересказа писем. На данный момент обучение моделей происходит только на синтетических данных, что, по словам журналиста из Bloomberg, может ухудшать качество конечных ответов. Apple, по его данным, испытывает трудности с внедрением своей новой системы Apple Intelligence — запуск ряда функций был отложен, а руководитель команды Siri — заменён. Теперь же компания Apple старается найти баланс между качеством ИИ и строгой защитой пользовательской конфиденциальности — что особенно важно на фоне растущего внимания к приватности данных в эпоху ИИ. Впрочем, это приводит к тому, что компания сильно отстаёт от основных конкурентов.