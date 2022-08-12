Apple хочет продать 90 миллионов iPhone 14

В следующем месяце Apple выпустит новые модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro с множеством перспективных изменений. Хотя ходят слухи, что цены на модели iPhone 14 Pro вырастут, Apple не ожидает падения спроса и продаж iPhone в этом году. Несмотря на то, что общий рынок смартфонов в плане продаж ощущает некий спад, Apple надеется, что iPhone продолжит хорошо продаваться. Компания попросила поставщиков произвести 90 миллионов моделей iPhone 14, что соответствует количеству прошлогоднего iPhone 13. Согласно новому отчету Bloomberg, Apple не ожидает изменений в продажах в 2022 году после запуска серии iPhone 14. В этом году компания произведет почти 220 миллионов единиц iPhone, что на уровне прошлогодних мощностей.

Источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что Apple может отказаться от медленного поведения рынка, потому что клиенты компании по-прежнему готовы тратить больше на продукты премиум-класса. До прошлого года Apple произвела около 75 миллионов единиц iPhone, а в 2021 году их количество увеличилось до 90 миллионов. Это связано с тем, что компания заметила рост спроса на iPhone 13 и стремится придерживаться этой отметки. Стандартные iPhone 14 и iPhone 14 Pro будут иметь тот же дизайн, что и прошлогодние модели, но ожидается, что модели iPhone 14 Pro Max будут существенно изменены. Но вот про цены пока что никакой информации нет, так что остаётся лишь надеяться на лучшее и ждать официальную презентацию компании в сентябре текущего года.
Samsung Galaxy Z Fold 4 будет стоить 1800 евро…
Профильное издание Winfuture раскрыло дизайн и параметры складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 4, офи…
В серии iPhone 14 Pro появится функция Always-on display…
В последнем докладе Apple, рассказывается о линейке iPhone 14 Pro, которая имеет функцию Always-On Displa…
Смартфон OnePlus 10R Lite готов к выходу …
Китайские источники сообщают о том, что представленный недавно смартфон OnePlus Ace Racing Edition скоро …
Неизвестный смартфон Nzone появился в списках TENAA…
Ожидается, что телекоммуникационный гигант China Mobile выпустит новый смартфон, поскольку на TENAA появи…
Представлен смартфон AGM Glory G1S с лучшей тепловизионной к…
Компания AGM представила новый смартфон AGM Glory G1S с тепловизионной камерой. Камера имеет разрешение 2…
Представлен смартфон Honor X8 5G…
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью X8 5G, которая, в числе прочего, получила предуст…
Билл Гейтс пользуется Samsung Galaxy Z Fold3…
Бывший глава компании Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы в Reddit, рассказал о своем основном смарт…
OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro получили стабильное обновление Colo…
В минувшем месяце OPPO запустила ограниченный бета-тест Android 12 для смартфонов ORPO Reno 3 и Reno 3 Pr…
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor