Apple хочет продать 90 миллионов iPhone 14

Источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что Apple может отказаться от медленного поведения рынка, потому что клиенты компании по-прежнему готовы тратить больше на продукты премиум-класса. До прошлого года Apple произвела около 75 миллионов единиц iPhone, а в 2021 году их количество увеличилось до 90 миллионов. Это связано с тем, что компания заметила рост спроса на iPhone 13 и стремится придерживаться этой отметки. Стандартные iPhone 14 и iPhone 14 Pro будут иметь тот же дизайн, что и прошлогодние модели, но ожидается, что модели iPhone 14 Pro Max будут существенно изменены. Но вот про цены пока что никакой информации нет, так что остаётся лишь надеяться на лучшее и ждать официальную презентацию компании в сентябре текущего года.