Apple хочет продать 90 миллионов iPhone 14

В следующем месяце Apple выпустит новые модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro с множеством перспективных изменений. Хотя ходят слухи, что цены на модели iPhone 14 Pro вырастут, Apple не ожидает падения спроса и продаж iPhone в этом году. Несмотря на то, что общий рынок смартфонов в плане продаж ощущает некий спад, Apple надеется, что iPhone продолжит хорошо продаваться. Компания попросила поставщиков произвести 90 миллионов моделей iPhone 14, что соответствует количеству прошлогоднего iPhone 13. Согласно новому отчету Bloomberg, Apple не ожидает изменений в продажах в 2022 году после запуска серии iPhone 14. В этом году компания произведет почти 220 миллионов единиц iPhone, что на уровне прошлогодних мощностей.

Источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что Apple может отказаться от медленного поведения рынка, потому что клиенты компании по-прежнему готовы тратить больше на продукты премиум-класса. До прошлого года Apple произвела около 75 миллионов единиц iPhone, а в 2021 году их количество увеличилось до 90 миллионов. Это связано с тем, что компания заметила рост спроса на iPhone 13 и стремится придерживаться этой отметки. Стандартные iPhone 14 и iPhone 14 Pro будут иметь тот же дизайн, что и прошлогодние модели, но ожидается, что модели iPhone 14 Pro Max будут существенно изменены. Но вот про цены пока что никакой информации нет, так что остаётся лишь надеяться на лучшее и ждать официальную презентацию компании в сентябре текущего года.