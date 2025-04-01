Apple хочет расширить свою спутниковую сеть

Оказалось, что компания Apple сталкивается с проблемами при расширении спутниковых услуг из-за конкуренции с SpaceX. Стоит напомнить, что компания Apple предлагает услуги Emergency SOS через спутник и Roadside Assistance, но расширение этих сервисов сталкивается с препятствиями со стороны Илона Маска. Как сообщает The Wall Street Journal, владелец SpaceX недоволен инвестициями Apple в Globalstar, которая является конкурентом его Starlink. Основная проблема заключается в правах на спектр, который разделён на лицензируемые диапазоны, контролируемые операторами спутников, такими как Starlink, Globalstar, Echostar, Viasat и Iridium. Apple инвестировала более 1 миллиард долларов в Globalstar, чтобы компания могла получить права на дополнительные диапазоны, что представляет угрозу для Starlink, принадлежащего SpaceX.

Издание сообщает, что Илон Маск, имеющий тесные связи с правительством США и его администрацией, обратился с просьбой к Федеральной комиссии по связи, чтобы та решила отклонить заявку Globalstar на использование спектра для создания новой сети спутников, которая будет использоваться Apple. При этом ранее Apple заключила соглашение с T-Mobile на использование спутников Starlink, но оно было достигнуто после напряжённых обсуждений и длительных споров. Также ранее обсуждалась возможность подключения iPhone к спутникам Starlink, но на данный момент это маловероятно. Видимо, сфера спутниковой связи сейчас крайне востребована.
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