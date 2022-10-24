Apple хотела выпустить пластиковый iPad

Инсайдеры сегодня поведали достаточно интересную информацию о том, что компания Apple планировала некоторое время назад выпустить планшет iPad в пластиковом корпусе, благодаря чему продукт должен был получить крайне низкую цену. Это на самом деле было бы интересное предложение — производитель мог бы значительно сэкономить на корпусе, плюс использовать процессор прошлого поколения и, возможно, не самый дорогой дисплей. В итоге бы пользователь получил возможность за 200-300 долларов купить полноценный планшет компании и покупать софт, фильмы и прочий контент. Но в последний момент производитель от этой идеи отказался, так как доступный планшет мог бы сильно повлиять на продажи другой продукции Apple в обозримом будущем.

Например, кто бы стал покупать iPad 10 нового поколения, если можно было бы в два раза дешевле получить доступный iPad. Кроме того, многие пользователи покупают iPhone исключительно с целью получить доступ к экосистеме Apple, но если бы у них была возможность купить iPad за 200 долларов, то они не стали бы тратить деньги на смартфон и совершенно спокойно бы приобрели планшет за адекватные деньги. Вероятно, производитель оценил перспективы и пришёл к выводу, что в конечном итоге прибыль от продажи доступного планшета будет не такой уж большой, при этом шанс снизить продажи всей остальной продукции крайне заметный. Жаль, что доступных продуктов на рынке остаётся всё меньше и меньше, особенно на рынке планшетов, на которые не грустно смотреть.