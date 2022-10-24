Apple хотела выпустить пластиковый iPad

Например, кто бы стал покупать iPad 10 нового поколения, если можно было бы в два раза дешевле получить доступный iPad. Кроме того, многие пользователи покупают iPhone исключительно с целью получить доступ к экосистеме Apple, но если бы у них была возможность купить iPad за 200 долларов, то они не стали бы тратить деньги на смартфон и совершенно спокойно бы приобрели планшет за адекватные деньги. Вероятно, производитель оценил перспективы и пришёл к выводу, что в конечном итоге прибыль от продажи доступного планшета будет не такой уж большой, при этом шанс снизить продажи всей остальной продукции крайне заметный. Жаль, что доступных продуктов на рынке остаётся всё меньше и меньше, особенно на рынке планшетов, на которые не грустно смотреть.