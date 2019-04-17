Apple и Qualcomm помирились

2019-04-17, Автор - Anna; [75]
В течение последних нескольких лет два гиганта - Apple и Qualcomm, спорят в судах по всему миру. И теперь компании, наконец-то решили уладить все судебные разбирательства.

В пресс-релизе, опубликованном ранее Apple, говорится, что все судебные разбирательства между двумя компаниями будут прекращены во всем мире. Соглашение включает в себя оплату от Apple для Qualcomm, шестилетнее лицензионное соглашение, которое вступает в силу с 1 апреля 2019 года и предусматривает двухлетний срок продления, а также многолетнее соглашение о поставке чипсетов. Само собой разумеется, что это объявление означает, что чипы Qualcomm будут и впредь играть важную роль в продуктах Apple.

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